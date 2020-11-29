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Alaattin Çakıcı’ya hakaret ettiği iddia edilen kişi tutuklandı

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Sosyal medya hesabından suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında paylaşım yapan Hakim Ekelik isimli kişi, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle tutuklandı.
Alaattin Çakıcı’ya hakaret ettiği iddia edilen kişi tutuklandı

Sosyal medya hesabından suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında paylaşım yapan Hakim Ekelik isimli kişi, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle tutuklandı.

Sosyal medya hesabından suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında paylaşım yapan Hakim Ekelik isimli yurttaş dün sabaha karşı evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Ekelik çıkarıldığı mahkemece “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle tutuklanarak Söke Hapishanesine yollandı.

Gazete RED’in haberine göre; Hakim Ekelik isimli yurttaş Alaattin Çakıcı’ya hareket ettiği gerekçesiyle sabah saatlerinde evi basılarak gözaltına alındı. Aydın’ın Kuşadası ilçesinden yaşayan Hakim Ekelik’in; Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nı tehdit ettiği mektuplardan sonra sosyal medyaya “Yavşak, sana meydan okuyorum, senden kaç tane varsa gönder” yazdığı iddia edildi.

Hakim Ekelik’e ait olduğu belirtilen paylaşım.

Hakim Ekelik’in abisi yaptığı paylaşımla yaşananları şöyle anlattı:

“An itibariyle PÖH tarafından ikametimiz kanunsuz zorba bir şekilde basıldı. Kardeşim Hakim Ekelik gözaltına alınmıştır. Suçu hükümetin ikinci ve üçüncü ortağına tehdit ve hakaret deniliyor.

Herkese Adalet olması gerekirken, kişiye Özel Adalet sistemiyle karşı karşıyayız. Millet olarak Allah sonumuz hayır etsin!“

Gözaltına alınan yurttaş hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle tutuklama kararı çıktı ve Söke Hapishanesi’ne yollandı.

Ekelik’in akrabalarının iddiasına göre, Kuşadası’nda Ülkü Ocakları üyesi kimilerinin Ekelik’in ailesini rahatsız etme niyetiyle bazı girişimlerde bulunduğu belirtildi

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