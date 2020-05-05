Bugün saat 10:00 sıralarında kaybolan, Dikmen'de yaşayan ve alzheimer hastası olduğu belirtilen 71 yaşındaki Alaattin Turan bulundu.
Evinden ayrıldığı ve geri gelmediği bilgisi alınması üzerine polis, sivil savunma ekipleri ve aile fertlerinin katılımı ile bölgede arama yapıldı. Sağanak yağış sırasında ara verilen aramalar, daha sonra devam etti.
Yapılan aramalar sonucu Turan, Dikmen elektrik santralinin yaklaşık 100 metre güney kısmında bulundu. Alaattin Turan ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçiriliyor.
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