Alacak verecek meselesinden tartıştılar...Alkol şişesiyle yüzünü yaraladı

Gönyeli’deikametgahındazanlılar DesmondObinnaIbe ve ZachariahTemitopeOgungbıle’nin saldırısına uğrayan ve kavga anında alkol şişesi ile İbe’yi kulağından yaralayan İkennaThankgodKanu tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber) -

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, 28.08.2020 tarihinde, saat 13.45 raddelerinde, Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde bulunan ÖmerDereli Plaza Kat 3 Daire 15 ikametgâhı içerisinde Gönyeli'de sakin İkennaThankgodKanu’nunaralarında alacak verecek meselesi bulunan Zachariah Temitope Olungbıle ve

Desmond ObinnaIbe ile kendi yatak odası içerisinde tartıştıkları esnada elinde tuttuğu jackdaniels şişesini duvara vurup kırdıktan sonra elinde kalan cam parçası ile DesmondObinnaIbe'nin sağ kulak arkasını 3 santim kesmek suretiyle yaraladığını belirtti.

Polis, zanlının aleyhine başlanan tahkikatın tamamlandığını ve öğrenci statüsünde olduğunu söyleyerek, mahkemenin göreceği uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlınınyurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.