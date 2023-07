Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesi 2023 Revize Yönetim Planı’Nı Hazırlayan Bilimsel Danışma Kurulu Tarafından Yapılan Açıklama:

25 Ağustos 1997’de Bakanlar Kurulu’nun E/134697 sayılı kararıyla, Alagadi Bölgesi Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) olarak ilan edildi. Bölgenin ÖÇKB ilan edilmesindeki amaç bölge içinde bulunan habitatların öneminden dolayı yaşam alanlarının korunması ve yumurtlayan deniz kaplumbağalarına verilecek rahatsızlığı en aza indirmekti. Bu karar ve onu izleyen Şehir Planlama Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi’nin birlikte hazırlamış olduğu 3 Temmuz 1999 ve 81 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Alagadi Çevre Planı kıyıların kullanımına ve ileride gerçekleşecek yapılaşmaya yasal düzenlemeler getirmektedir.

Natura 2000 kapsamında Avrupa Birliği uzmanları tarafından 2008-2010 yıllarında yapılan proje kapsamında Alagadi ÖÇKB Yönetim Planı 2011 yılında yürürlüğe girmiştir. Fakat bir önceki bakanlar kurulu kararının iptal edilmemesi nedeniyle, diğer izin makamları, Çevre Koruma Dairesinin görüşünü almadan inşaat ruhsatı vermeye devam etmişlerdir. 2012 yılında geçen Çevre Yasasındaki yetkiye dayanılarak yürülüğe giren Ekolojik Etki Değerlendirme Tüzüğü kapsamında, Daire’ye gelen her plan, proje ve faaliyet, Yönetim Planları kapsamında değerlendirilmektedir.

Sivil toplum örgütleri ve Çevre Koruma Dairesi’nin açtığı davalarla bu yapılaşma durdurulmaya çalışılsa da, 2011 den günümüze ÖÇKB içerisinde birçok yapılaşma gerçekleşmiştir.

Alagadi ÖÇKB Harita ve Yönetim Planı revize edilmeden Bakanlar Kurulu’na sunulması düşünülen halinin halkla paylaşılması adına, Bilimsel Danışma Kurulu tarafından sunumların yapıldğı, 14 Temmuz 2023 tarihinde Turtle Paradise Restaurant & Bar (Gökmen’in Yeri)’de Bilgi Edinme Hakkı Yasası kuralları dikkate alınarak, halkın katılımı toplantısı düzenlenmiştir

On yılda bir ÖÇKB lerin değerlendirilerek, revize edilmesi gerekliliği ile birlikte, 1999 yılındaki Çevre Planın yürürlükten kalkması amacı ile Bilimsel Danışma Kurulu ve Çevre Koruma Dairesi personelleri ile birlikte hazırlanan Bakanlar Kurulu’nun 26 Temmuz 2023 Tarih ve Ü (K-I) 1151-2023 Sayılı Kararı ile Resmi Gazete’de yayınlanan Alagadi ÖÇKB Haritası güncellenmiş ve Yönetim Planı da işlevsel hale gelmiştir.

ÖÇKB haritasından, yapılaşan alanlar çıkarılmış, daha önceki planlarda, kapsamlı gelişim alanı olarak kabul edilen yerlerin de kapsamı daraltılmıştır.

Revize plan ile birlikte, Çevre Koruma Dairesi izni olmadan inşaat ruhsatı verilmesi veya inşaat yapılması yasak olup, herhangi bir inşaat faaliyetine izin verilmesi durumunda 18/2012 Sayılı Çevre Yasası kuralları uygulanacaktır.

Planı incelemeden her düzenlemede bir art niyet aranmasını kınamakla birlikte, Bilimsel Danışma Kurulu olarak hazırlamış olduğumuz revize planla ilgili tüm soruları yanıtlamaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna bildririz.

Bilimsel Danışma Kurulu:

-Prof. Salih Gücel (Ekolog)

- Prof. Dr. Özge Özden (Ekolog)

-Doç. Dr. Can Kara (Şehir Planlama Uzmanı)

-Doç. Dr. Nazım Kaşot (Biyolog)

-Dr. Damla Beton (Biyolog)

-Dr. Robin Snape (Zoolog)

-Adilcan Meraklı (Peyzaj Mimarı)

-Mustafa Kemal Meraklı (Emekli Çevre Koruma Dairesi Memuru)