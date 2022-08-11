Alagadi sahilinde 100 kaplumbağa yavrusu yaşama uğurlandı

Etkinliğe, SOS Çocuk Köyü Çocukları, Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Damla Beton, Alagadi Sahilinde ve Kuzey Kıbrıs’taki birçok kıyıda deniz kaplumbağalarının korunması için, 30 yıldır çalışma yaptıklarını belirtti. Beton, 30 yıl önce Alagadi Sahilinde 40 olan yuva sayısının bu yıl 420’ye ulaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de, dünyadaki 7 deniz kaplumbağası türünün 2‘sinin Kuzey Kıbrıs sahillerinde yumurtlayarak çoğaldığını belirtti.

Küçüközdemir, SPOT ile işbirliği yaparak, kaplumbağaların balıkçı ağlarına takılıp yaşamını kaybetmesini önlemek için balıkçı ağlarına ışıldak takılması konusunda proje geliştirdiklerini söyledi.

Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi’nden Doçent Doktor Nazım Kaşot, çevre konusunda eğitimin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da, insanoğlunun, gittiği yerlerde, kendinden önce var olan canlıların hayatlarını yaşam alanlarını yok etmeden, onlarla birlikte yaşama becerisini edinmesi gerektiğini vurguladı.

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan da, kaplumbağalar korunurken, insanların denize girebileceği, bölgedeki arazilerini değerlendirebilecekleri yatırımları da yapabilecekleri bir sistem oluşturulması gerektiğini savundu.