Alagadi’de Bedel-Güney ikilisi kazandı

2017 Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği (KKORD) Off Road Şampiyonası ikinci yarışı dün Alagadi’de yapıldı. “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen yarışta 18 ekip mücadele etti. 4 sınıf üzerinden yapılan yarışta büyük çekişme yaşandı. Günün en iyi derecesini elde eden ekip, Sınıf 4’te mücadele eden Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi oldu. Sınıf 2’de mücadele eden Görkem Eren-Enver Taçoy ikilisi ikinci, Mustafa Şah-Halil Şah ikilisi de üçüncü oldu.
Sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil kulübü’nün yaptığı ve 2.5 kilometrelik yeni bir etapta iki kısım üzerinden yapılan yarışta, Sınıf 3’te birinci Kıyal Tahir Selviler-Mustafa Beyaz ikilisi, Sınıf 1’de ise Mehmet Coşar-Hasan Ayder ikilisi oldu. Yarış, Veli Kardeşler Pirelli, Uzun Group Construction, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Kolan British Hospital, Güven Sigorta, Bigibox ve Pekur Ltd.’in destekleri ile yapıldı.
Sıra
Kapı No
Pilot
Co-Pilot
Araç
Gr.
Toplam
1
406
Niyazi Bedel
Hasan Güney
Range Rover
S4
08:30.200
2
207
Görkem Eren
Enver Taçoy
Suzuki Vitara
S2
08:42.700
3
210
Mustafa Şah
Halil Şah
Suzuki Vitara
S2
08:46.900
4
209
Hüda Hüdan
Hasan Reyhan
Suzuki Vitara
S2
08:50.400
5
307
Kıyal Tahir Selviler
Mustafa Beyaz
Range Rover
S3
08:52.100
6
304
Halil Erdoğuş
Burak Emingil
Jeep Cherokee
S3
08:53.800
7
305
Adamos Demetriou
Antonis Antoniou
Jeep Cherokee
S3
08:55.200
8
306
Şefik Uzun
Ertunç Çapun
Nissan Patrol
S3
08:56.100
9
401
Hakan Sezerli
Cem Aytaç
Land Rover Tomcat
S4
08:58.500
10
206
Argun Çağıl
Gökberk Çağıl
Suzuki Vitara
S2
09:00.700
11
405
Hakan Denizalp
Soyer Arseven
Land Rover Tomcat
S4
09:01.900
12
312
Hulus Eren
Erkan Zaifoğlu
Suzuki Vitara
S3
09:04.200
13
403
Statis Efstatiou
Nikolas Efstatiou
Nissan Patrol
S4
09:07.800
14
208
Ahmet Esendağlı
Veli Esendağlı
Suzuki Vitara
S2
09:09.100
15
103
Mehmet Coşar
Hasan Ayder
Suzuki Vitara
S1
09:21.800
16
102
Erkut Cambaz
Nelin Cambaz
Suzuki Samurai
S1
10:31.200
17
201
Ramadan Kıral
İrfan Kıral
Suzuki Vitara
S2
Bitiremedi
18
404
Yanay Ansal
Cemal Çağdar
Mitsubishi Pajero Evo
S4
Bitiremedi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.