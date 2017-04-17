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Alagadi’de Bedel-Güney ikilisi kazandı

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Alagadi’de Bedel-Güney ikilisi kazandı
Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun organize ettiği 2017 KKORD Off Road Şampiyonası ikinci yarışı Alagadi’de yapıldı. Yarışı eski şampiyon ekip Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi kazandı

2017 Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği (KKORD) Off Road Şampiyonası ikinci yarışı dün Alagadi’de yapıldı. “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen yarışta 18 ekip mücadele etti. 4 sınıf üzerinden yapılan yarışta büyük çekişme yaşandı. Günün en iyi derecesini elde eden ekip, Sınıf 4’te mücadele eden Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi oldu. Sınıf 2’de mücadele eden Görkem Eren-Enver Taçoy ikilisi ikinci, Mustafa Şah-Halil Şah ikilisi de üçüncü oldu.

 

Sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil kulübü’nün yaptığı ve 2.5 kilometrelik yeni bir etapta iki kısım üzerinden yapılan yarışta, Sınıf 3’te birinci Kıyal Tahir Selviler-Mustafa Beyaz ikilisi, Sınıf 1’de ise Mehmet Coşar-Hasan Ayder ikilisi oldu. Yarış, Veli Kardeşler Pirelli, Uzun Group Construction, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Kolan British Hospital, Güven Sigorta, Bigibox ve Pekur Ltd.’in destekleri ile yapıldı.

 

Sıra

Kapı No

Pilot

Co-Pilot

Araç

Gr.

Toplam

1

406

Niyazi Bedel

Hasan Güney

Range Rover

S4

08:30.200

2

207

Görkem Eren

Enver Taçoy

Suzuki Vitara

S2

08:42.700

3

210

Mustafa Şah

Halil Şah

Suzuki Vitara

S2

08:46.900

4

209

Hüda Hüdan

Hasan Reyhan

Suzuki Vitara

S2

08:50.400

5

307

Kıyal Tahir Selviler

Mustafa Beyaz

Range Rover

S3

08:52.100

6

304

Halil Erdoğuş

Burak Emingil

Jeep Cherokee

S3

08:53.800

7

305

Adamos Demetriou

Antonis Antoniou

Jeep Cherokee

S3

08:55.200

8

306

Şefik Uzun

Ertunç Çapun

Nissan Patrol

S3

08:56.100

9

401

Hakan Sezerli

Cem Aytaç

Land Rover Tomcat

S4

08:58.500

10

206

Argun Çağıl

Gökberk Çağıl

Suzuki Vitara

S2

09:00.700

11

405

Hakan Denizalp

Soyer Arseven

Land Rover Tomcat

S4

09:01.900

12

312

Hulus Eren

Erkan Zaifoğlu

Suzuki Vitara

S3

09:04.200

13

403

Statis Efstatiou

Nikolas Efstatiou

Nissan Patrol

S4

09:07.800

14

208

Ahmet Esendağlı

Veli Esendağlı

Suzuki Vitara

S2

09:09.100

15

103

Mehmet Coşar

Hasan Ayder

Suzuki Vitara

S1

09:21.800

16

102

Erkut Cambaz

Nelin Cambaz

Suzuki Samurai

S1

10:31.200

17

201

Ramadan Kıral

İrfan Kıral

Suzuki Vitara

S2

Bitiremedi

18

404

Yanay Ansal

Cemal Çağdar

Mitsubishi Pajero Evo

S4

Bitiremedi

 

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