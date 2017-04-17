Alagadi’de Bedel-Güney ikilisi kazandı

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun organize ettiği 2017 KKORD Off Road Şampiyonası ikinci yarışı Alagadi’de yapıldı. Yarışı eski şampiyon ekip Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi kazandı

2017 Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği (KKORD) Off Road Şampiyonası ikinci yarışı dün Alagadi’de yapıldı. “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen yarışta 18 ekip mücadele etti. 4 sınıf üzerinden yapılan yarışta büyük çekişme yaşandı. Günün en iyi derecesini elde eden ekip, Sınıf 4’te mücadele eden Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi oldu. Sınıf 2’de mücadele eden Görkem Eren-Enver Taçoy ikilisi ikinci, Mustafa Şah-Halil Şah ikilisi de üçüncü oldu.

Sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil kulübü’nün yaptığı ve 2.5 kilometrelik yeni bir etapta iki kısım üzerinden yapılan yarışta, Sınıf 3’te birinci Kıyal Tahir Selviler-Mustafa Beyaz ikilisi, Sınıf 1’de ise Mehmet Coşar-Hasan Ayder ikilisi oldu. Yarış, Veli Kardeşler Pirelli, Uzun Group Construction, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Kolan British Hospital, Güven Sigorta, Bigibox ve Pekur Ltd.’in destekleri ile yapıldı.