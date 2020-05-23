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Alagadi’de dalgalara kapılan diğer gencin de kimliği belirlendi

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Alagadi’de dalgalara kapılan diğer gencin de kimliği belirlendi ancak aramalara olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi
Alagadi’de dalgalara kapılan diğer gencin de kimliği belirlendi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün Alagadi-3 mevkiinde arkadaşları ile yüzmek için denize giren ve dalgalara kapılarak kaybolan şahsın arama kurtarma çalışmaları denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle sonuç vermedi.

Aramalara sahil güvenlik ekipleri ile Polis Özel Harekat Müdürlüğü dalgıç ekibi denizden, Güvenlik Kuvvetleri Komutanılığına ait helikopter ile havadan ve karadan yapılan aramalar sonuç vermedi.

Aramalara olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18:30 itibariyle ara verilmiştir.

Kayıp şahsın Lapta’da sakin 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan isimli şahıs olduğu yönünde tespit edildi. Aramalara yarın itibarıyle hava şartlarına göre devam edilecek.

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