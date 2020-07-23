Alagadi’de yavru kaplumbağalar denize bırakılıyor

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bugün saat 19:15'te Alagadi istasyonunda gün batımının ardından kaplumbağa yavrularının denize bırakılacağını bildirerek, meraklılarına davette bulundu.
Cemiyetten yapılan bildiride” İstasyonumuza gelmek için, anayoldan Alagadi köyüne indikten sonra "Kaplumbağa Projesi/Turtle Project" işaretlerini takip etmeniz yeterli” denildi.
İşte o paylaşım;
Bugün saat 19:15'te Alagadi istasyonumuzda buluşup gün batımının ardından yavrularımızı denize bırakacağız. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
İstasyonumuza gelmek için, anayoldan Alagadi köyüne indikten sonra "Kaplumbağa Projesi/Turtle Project" işaretlerini takip etmeniz yeterli.
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