Alaminyo Şehitleri Anma Töreni 21 Temmuz'da

Alaminyo Şehitleri 21 Temmuz Çarşamba günü Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde saat 19.30’da düzenlenecek törenle anılacak.
Lefkoşa Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak.
Tören, Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in konuşmasıyla tamamlanacak.
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