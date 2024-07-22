Alaminyo Şehitleri Değirmenlik’te anıldı

1974 Barış Harekâtı sırasında, Geçitkale Bölüğü, Alaminyo Takımı’nda görev yaparken şehit düşen 15 kişi ile 1967’de şehit edilen 5 kişinin anıldığı törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı Nail Türe, askerî erkan ile diğer yetkililer, siyasi parti yetkilileri, muhtarlar, şehit aileleri ve köylüler katıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, şehitler anıtına çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle sürdü.

Törende, Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Yezda Kaçar günün anlam ve önemini belirten şiirlerini okudu.

-Tatar

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, Alaminyo Şehitleri olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı ve gazilere minnetlerini sundu.

Şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirten Tatar, Kıbrıs’taki barış, huzur ve güvenin şehitlere borçlu olunduğunu söyledi.

Tatar, 15 Temmuz’da faşist Yunan Darbesi’nin ardından Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs Türk Halkı’nın canını kurtarmak ve düzeni sağlayıp Rumlara da barış getirmek için Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Rumların 1950’li yıllardan itibaren sivil insanları öldürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, barış harekatının başlamasının ardından Kıbrıs Türkü sivillere saldırıların sürdüğünü ifade etti.

Kıbrıs’a barışın 1974 yılında geldiğini anlatan Tatar, Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin caydırıcı güç olarak varlığıyla bir antlaşma istediklerini vurguladı.

Çoğunluğun azınlığı yöneteceği tek egemenlik çatısı altında federal çözümün Kıbrıs Türkü için tehlikeli olduğuna işaret eden Tatar, egemen eşitlik ve uluslararası eşit statünün teyidiyle müzakerelere başlanacağını ve iki devletin işbirliğine dayalı bir çözümde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin antlaşmanın bir parçası olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması için gerekenin yapılacağını” söylediğini aktardı.

-Karavezirler

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise, törene katılanları selamladıktan sonra yaptığı konuşmasında, Larnaka’ya bağlı Alaminyo köyünde ikamet eden masum ve savunmasız insanlarımızın ailelerinden koparılıp, şehit edilişinin tarihe bir kara leke olarak geçtiğini belitti.

Karavezirler, konuşmasının devamında, “Acılarını 50 yıldır içimize gömdüğümüz şehitlerimizi anmak ve onlara şükranlarımızı sunmak için bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bu hazin günde bir yandan şehitlerimizi anarken, bir yandan da onların mücadelesine saygıyla ülkemizi ve beldemizi güzelleştirmek, halkımıza en ileri hizmetleri sunmak için özveriyle çalışıyor, bu topraklara sımsıkı tutunmak için üretiyoruz. Bu topraklar hepimize emanettir. Gözümüz gibi bakacağız, koruyacağız, yatırım yapacak ve hizmet üreteceğiz.” diyerek aziz şehitlere rahmet, yaslı ailelerine baş sağlığı, gazilere esenlikler diledi, Mehmetçik ve Mücahitlere şükranlarını sundu.

Ali Karavezirler, Larnaka’ya bağlı Alaminyo köyünde yaşayan ve 1974 Barış Harekâtı sırasında şehit düşen 15 kişi ile 1967’de şehit edilen 5 Alaminyo’lu olan Fevzi Hanifiler, Mehmet Hanifiler, Mustafa Hanifiler, Halil Yücetürk, Altay Alaminyolu, Güney Alaminyolu, Hasan Özersay, Hüseyin Özersay, Ali Kozok, Mehmet Kozok, Tahir Kaptanoğlu, Osman Reis, Hasan Kandıralı, Ali Kunduracı, Mehmet Özarifoğlu, Ömer Taşbel, Mustafa Taşbel, Ahmet Alkım, Hasan İmam ve Zafer İmamoğlu’nu saygı ile andı.