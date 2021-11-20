Alan Rickman, Snape Rolünü Zorla Kabul Etmiş

Harry Potter, 20. yılını özel yeni bir şovla kutlamaya hazırlanırken serinin ilk yönetmeni Chris Colombus da şimdiye kadar gizli kalmış anılarını anlatıyor. Ünlü yönetmen, Snape rolü için Alan Rickman'ın nasıl ikna olduğunu açıkladı.

Amerika’da eğlence dünyasının önde gelen gazetelerinden biri olan A.V. Club’a konuşan Chris Colombus, ilk filmin yapımıyla ilgili sahne arkası hikayeleri anlattı. Colombus’un anılarından en çok dikkat çekenlerden biri Alan Rickman’ın Severus Snape rolüne ikna edilmesiyle ilgili oldu.

Colombus’a göre; Hogwarts’ın zalim iksir ustası Severus Snape rolünü, usta oyuncu Alan Rickman üstlenme konusunda endişeliydi. Özellikle de kötü bir adam olarak anılmak istemiyordu:

KÖTÜ OLARAK ANILMAK İSTEMİYORDU

“Yapımcı David Heyman ve ben, bir süre İngiliz oyuncuları ikna etmek için görüşme turları yapmak zorunda kaldık. Tıpkı Richard Harris ve Maggie Smith gibi Alan Rickman’ı ikna etmemiz gerekti. Özellikle Zor Ölüm’den sonra kötü adam olarak görünmek istemiyordu.”

Ancak Rickman, film serisinin temel taşı oldu ve hatta serinin öne çıkan karakterlerinden biri oldu. Colombus, Rickman’ın nasıl ikna olduğunu ise şu şekilde anlatıyor:

“JK Rowling onu yemeğe çıkardı ve ona seri boyunca ve yedinci kitapta Snape’ye ne olacağı hakkında bir şeyler anlattı. Performansıyla ilgili nereden geldiğini anlayamadığım ufak tefek tuhaflıkları vardı. Bir gün yanına gidip ‘Bu da neydi?’ dedim. ‘Ah, yedinci kitabı okuduğunda anlayacaksın’ diye yanıt verdi. ‘Şey, evet, ama şimdi bu, bana yardımcı olmuyor. İlk filmi ben yönetiyorum’ gibiydi.”

Seri boyunca Snape rolünü başarılı bir şekilde canlandırarak hayranların yoğun ilgisini toplayan Rickman, 2016 yılında hayatını kaybetti.