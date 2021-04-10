  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

Alaniçi köyünde pozitif vaka!

» »
Belediye duyurdu...
Alaniçi köyünde pozitif vaka!

TÜM HALKIMIZA DUYURULUR!

Değerli belde halkımız bugün Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen 68 Covid -19 Vakasının 1 tanesi Alaniçi Köyümüzde açıklanmıştır. Testi pozitif çıkan arkadaşımız ve temaslıları sağlık ekipleri tarafından gerekli önlemler alınarak karantinaya alınmışlardır. Sağlık Bakanlığı, Belediyemiz ve Alaniçi Muhtarlığı konuyla ilgili gerekli tedbirleri almıştır.

Değerli halkımız lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım.

Testi pozitif çıkan arkadaşımız ve temaslılara geçmiş olsun dileklerimizi iletir, herkese sağlıklı günler dileriz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa Petek Pastanesi'nde 2 Covid-19 vakası çıktı!25 Mart 2021 Perşembe 21:43
  • Tuzla’da Futbol Sahası Yapılması İçin Çalışmalar Devam Ediyor22 Mart 2021 Pazartesi 17:12
  • Gazimağusa Belediyesi Şht. İbrahim Hasan Caddesi Ve Ulus Sokağın Asfalt Dökümünü Tamamladı17 Mart 2021 Çarşamba 16:12
  • Gazimağusa'da bazı bölgelerde elektrikler kesilecek!15 Mart 2021 Pazartesi 12:33
  • Yakar'dan Gazimağusa Belediyesi'nde As Başkanlığa PANDEMİ itirazı!11 Mart 2021 Perşembe 22:02
  • Faiz Sucuoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'i ziyaret etti11 Mart 2021 Perşembe 19:50
  • Salamis Yolu’ndaki Aydınlatmaların Arızalarının Giderilmesi İçin Çalışma Başlatıldı09 Mart 2021 Salı 15:28
  • Gazimağusa’da bisiklet istasyonu kurulması için Velespeed ile sözleşme imzalandı01 Mart 2021 Pazartesi 15:24
  • Mağusa'da bağışçılara antikor testi yapıldı26 Şubat 2021 Cuma 18:56
  • Zaroğlu İsmail Arter’i ziyaret etti23 Şubat 2021 Salı 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti