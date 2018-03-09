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Alaniçi köyündeki asbestli borularin yerine hdpe borular döşenerek, su hatti yenilendi

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Alaniçi köyündeki asbestli borularin yerine hdpe borular döşenerek, su hatti yenilendi
Türkiye’den gelen su Korkuteli ve Pirhan’a da ulaştırıldı

Su İşleri Dairesi, Alaniçi beldesinde yıllardır halkın sağlığını olumsuz olarak etkileyen asbetsli boruların değiştirildiğini açıkladı.

Su İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamada, uzun yıllar kullanımda olan asbest borularda oluşan sık sık arıza ve patlaklardan dolayı içme suyu kalitesinin de düşmesine ve zaman zaman tarım alanlarının da su kaçaklarından dolayı kullanılmaz hale geldiği belirtildi. 

 Su İşleri Dairesi ve Yeniboğaziçi Belediyesi’nin iş birliğinde Alaniçi’nde yapılan proje kapsamında 3,500 metre uzunluğundaki asbestli boruların yerine HDPE borular döşenerek, su hattının yenilendiği kaydedildi.

Bu arada Türkiye’den gelen su Korkuteli ve Pirhan yerleşim bölgelerine de verilmeye başlandı.

Su İşleri Dairesi, DSİ ana isale hattından sonra Korkuteli ve Pirhan yerleşim bölgelerine şebeke bağlantılarını gerçekleştirerek bölge halkına suyu ulaştırdı. 

Açıklamada, Dörtyol’a da şebeke bağlantısı yapılıp, önümüzdeki hafta Türkiye’den gelen suyun verileceği belirtildi.  

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