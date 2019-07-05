Alaniçi'nde çıkan yangın Mesarya bölgesini elektriksiz bıraktı!

Alaniçi'nde büyük yangın çıktı.. Yanghın saat 22:20 civarlarında çıktığı öğrenildi.
Köylüler traktörlerle yangının büyümemesi için etrafını çevirmeye çalışıyor...
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor...
Bu akşam saatlerinde Alaniçi bölgesinde meydana gelen yangın nedeniyle, saat 22:20'den itibaren; Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları ve Yiğitler Yolu'na elektrik verilemiyor.
detaylar geliyor...
İlgili Haber: Son Dakika Haberi: Alaniçi'nde büyük yangın (VİDEO)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.