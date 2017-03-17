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Alanlı, Almanya’dan öğrenci gurubunu kabul etti

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Alanlı, Almanya’dan öğrenci gurubunu kabul etti
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, KKTC’nin 70 kadar milletten insanın mutlu, barış içerisinde ve sevgi ile yaşadığı bir ülke olduğunu söyledi.

Alanlı, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nin kardeş okulu olan Almanya’dan Asbach Konrard okulunun öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan heyeti kabul etti.

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Mavi Salon’da gerçekleşen kabulde konuşan  Alanlı, öğrencileri Meclis çatısı altında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Öğrencilere “Sizler dünyamızın güzel yüzleri, gülen yüzlerisiniz” diyen Alanlı, edinilen dostlukların, kültürlerin tanınmasının ve kaynaşmanın çok önemli olduğunu söyledi.

KKTC’nin 70 kadar milletten insanın içerisinde mutlu, barış içerisinde ve sevgi ile yaşadığı bir ülke  olduğunu vurgulayan Alanlı, “Bu nedenle bu ülkede kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz. Biliniz ki Kıbrıs Türk halkı sizleri buralarda ağırlamaktan her zaman büyük bir mutluluk duyacaktır” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden isteğinin, edinilen dostlukları hiç bir zaman kaybetmemeleri olduğunu ifade eden Alanlı, her zaman iletişim içerisinde olmalarını ve ülkelerine döndüklerinde geçirdikleri güzel zamanları ailelerine anlatmalarını diledi.

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