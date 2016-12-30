Alanlı KTÖS’ü eleştirdi

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS), 2017 yılı için hazırlayıp bastıkları ajandalar nedeniyle eleştirerek, “bu ajandalar tarihimize yansımış bir hakarettir” dedi.

Alanlı yazılı açıklamasında, Sendika Genel Sekreteri Şener Elcil’i eleştirerek, gerçek öğretmenleri temsil edemeyeceğini ifade etti.

Alanlı mesajında şunları kaydetti:

“KTÖS ve başını çeken sözde ’Öğretmen’ Şener Elcil, faşizan ve ırkçı eylemler ile halkımızı kutuplara ayıracak bir toplum mühendisliği yapıyor. Bu zat, öğretmen diye geçinen sığ düşünceli bir grubu temsil edebilir. Ancak asla gerçek Öğretmenleri temsil edemez.

Her fırsatta Türkiye’ye hakaret eden; ama ayni zamanda Türkiye’nin gönderdiği maaşı alan ve pişkin pişkin bu benim alın terim diyebilen, devletimizin sunduğu her imkanı kullanmaktan çekinmeyen , devletine de inanmayan ve bir öğretmenden beklenen yapıcı eleştiriler yerine yıkıcı ve halkı bir birine düşürücü eleştiriler yaparak öğrencilerin eğitim hakkını gasp ederek, hak elde etmeye çalışan, eğitim ve öğretim ile ilgili hiçbir demeci olmayan bu zata, gereken kısa zamanda yapılacaktır.

2017 yılı için hazırlayıp bastıkları bu ajandalar tarihimize yansımış bir hakarettir.

Kıbrıs Türk halkına yönelik planlı ve sistemli bir saldırıdır. Sağ duyu sahibi Kıbrıs Türkü tarih boyunca bu tip bölücü eylemlere fırsat vermemiştir, vermeyecektir de.”