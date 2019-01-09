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Alanya'da bir ilk: Bir Rus vatandaşı başkan adayı oldu

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Alanya'da bir ilk: Bir Rus vatandaşı başkan adayı oldu
Alanya'da bir ilk: Bir Rus vatandaşı başkan adayı oldu

haberalanya.com.tr'den Erdal Anak'ın aktardığına göre, yıllardır yaptığı çalışmalarla, muhtelif mecralarda Alanya tanıtımına büyük katkılarda bulunan, Rus uyruklu Anastasia Petrova Çetinkaya, Alanya Belediyesi Bağımsız Belediye Başkanı adaylığını açıklayacak.

 

Gazeteci Ayhan Çetinkaya ile evli olan Çetinkaya, 'Değişim Sende' sloganı ile yarın saat 14.00'da adaylığını resmen açıklayacak.

ANASTASİA PETROVA ÇETİNKAYA KİMDİR?

1983 yılında Kuzey Rusya'da Murmansk şehrinde doğdu. Çeşitli platformlarda Alanya tanıtımına büyük katkı sağladı.

Norveç ve Rusya'da iki üniversite bitiren Petrova, beş dili akıcı şekilde konuşuyor.

Oslo Üniversitesi Siyasal Bigiler Fakültesi mezunu olan Çetinkaya, asıl mesleği olan Proje ve İş Geliştirme Uzmanlığı'nın yanı sıra uzun süre gazetecilik de yaptı.

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