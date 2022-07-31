Alara Ghaffari Avrupa'da gururumuz oldu

Kız Milli Sporcumuz Alara Ghaffari 2022 Avrupa Gençler Şampiyonasında oynanan ilk disiplin olan 10 Top Disiplininde çıktığı altı karşılaşmanın tümünü kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. İlk gün çıktığı üç karşılaşmanın tümünü kazanarak adını Çeyrek Finale yazdıran ve dikkatleri üzerine çeken Alara Ghaffari dün oynanan ikinci gün karşılaşmalarında da üstün bir performans sergiledi. Çeyrek Final’de Polonya’dan Isabella Jonska’yı 5-3 geçmeyi başaran Alara, Yarı Final’de Hırvatistan’dan Tina Gulic’i 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek adını Avrupa Şampiyonası Finali’ne yazdırdı. Saat 18:30 da başlayan final karşılaşmasında Polonya’dan 2021 9 Top Avrupa Şampiyonu Dominika Pawelczyk ile karşılaşan Alara Ghaffari oyuna iyi başlayarak 1-0 öne geçmesine karşın ikinci seti bitirmek üzereyken bir hata yaparak tecrübeli rakibini oyuna sokmuş oldu. Birçok başarısının yanı sıra 2021 Avrupa 9 Top Şampiyonu olan Polonyalı sporcu tecrübesiyle Alara’ya şans tanımadan karşılaşmayı 5-1 kazandı.

27 ülkenin Genç Milli Takımlarının katılımı ile Bulgaristan’ın Petrich kentinde devam eden 2022 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası 3 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Şampiyona’da sırasıyla 8 Top ve 9 Top Disiplinleri ve Takımsal karşılaşmalar yer alacak.

KKBF Başkanı Aşkın Burcu Ödül Töreninin ardından yaptığı açıklamada; Çok ciddi mali sıkıntılar altında katıldıkları Avrupa Şampiyonasına Gümüş Madalya ile başlamış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşattığı için Alara Gaffari’ye teşekkür etti. Burcu, ‘Alara sportif kişiliği oturmuş güçlü ve yetenekli bir sporcumuzdur, Şampiyona tamamlanmadan yeniden kürsüye çıkacağına eminim. Bu kez Altın Madalya’ya ulaşmasını diliyorum, üçüncülüğü vardı şimdi ikinci oldu, oyunuyla ve sportif kişiliği ile bunu hak ediyor.’ dedi.