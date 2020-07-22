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Alarm kurarak uyananlara 'hastalık' uyarısı

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Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Fidan, "Kişinin yeteri kadar uykusunu alamadan saatlerin alarmıyla uyanması kaygılanmalara, çarpıntılara, özellikle kalp ve solunumla ilgili ciddi sorunlara yol açabiliyor." dedi.
Alarm kurarak uyananlara 'hastalık' uyarısı

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, yeteri kadar uykusunu almadan alarm sesiyle uyanmanın sağlık bakımından bazı sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği uzmanlarından olan Fidan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında normalleşme süreciyle çalışanların eski mesai kavramına dönmeye başladığını belirterek, çalışanların daha erken yatıp daha erken kalkması için uyku düzenine ihtiyacının olduğunu söyledi.

Bireylerin uyku sürelerini koruması gerektiğine dikkati çeken Fidan, şöyle konuştu:

Herkesin biyolojik ritmi var. Sağlıklı bir erişkinin ortalama 8 saatlik uyku süreci oluyor. Bu 8 saatlik süreci baz alarak uyku düzenimizi sağlayabiliriz. Modern yaşamın gereği olarak masa saati ve cep telefonu, tablet gibi cihazlarda bulunan yapay saatleri de kullanıyoruz. Kişiler sabah uyanmak için masa saatini ya da cep telefonu saatini kuruyor. Bu kişiler genellikle ihtiyacı olan maksimum ya da optimum uykuyu alamadan uyanıyor. Uykuyu yeteri kadar alamamak kişinin gün içindeki üretim kapasitesine katkısını azaltıyor ve işten istenilen performans alınamıyor."

Doç. Dr. Fidan, yapılan araştırmalarda kişinin saat kurarak uyanmasının genel vücut sağlığını olumsuz etkilediğini anlattı.

Fidan, saat ya da alarm kurarak uyanmanın modern yaşamın insanlığa yaşattığı bir handikap olduğunu vurguladı.

İŞE GEÇ KALMA KAYGISI ÖNEMLİ ETKEN

İşe geç kalma kaygısının kişinin uykusunu yeteri kadar alamamasına neden olduğunu aktaran Fidan, şunları kaydetti:

Kişinin yeteri kadar uykusunu alamadan saatlerin alarmıyla uyanması kaygılanmalara, çarpıntılara, özellikle kalp ve solunumla ilgili ciddi sorunlara yol açabiliyor. Tekrarlayan süreçte kişinin ritminde ve sağlığıyla ilgili olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Bazı dönemlerde bu sorunları engellemek için ilaç kullanmamız gerekebilir. Bu sebeple kişinin biyolojik saatine uyumlu şekilde yatıp, kalkmasını istiyoruz. Bununla ilgili yapabileceğimiz en iyi şey özellikle tatil dönemlerinde masa saati, cep telefonu saati gibi yapay saatlerden olabildiğince uzak durulması gerekiyor. Vücudumuzun kendini en iyi hissettiği sürede uyumayı ve uyanılmasını tavsiye ediyoruz.

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