Alarma geçen AB'den Yunanistan’a sınır korumu gücü ve teknik ekipman

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex), mülteci akışı nedeniyle Türkiye ile tüm sınırlarda alarm seviyesini de yükseltip, Yunanistan’a sınır korumu gücü ve teknik ekipman yolladı.

Suriye'nin İdlib kentinde 36 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Ankara’nın kara ve deniz yoluyla Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilerin önünü açmasının yol açtığı kriz büyüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Pazar sabah 19.40 itibariyle açıkladığı rakama göre, Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577.

Sınırlarına yığılan mültecilerle başa çıkmakta zorlanan Yunanistan, Avrupa Birliği’nin dış sınırlarının korunmasından sorumlu birimi Frontex’i göreve çağırdı.

Bu çağrı üzerine Göç dosyasından da sorumlu olan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, üye ülkelerin içişleri bakanlarının durum değerlendirmesi yapmak üzere olağanüstü toplanmasını talep etti. Acil toplantı talebi AB Dönem Başkanı Hırvatistan’a iletilirken Schinas, mülteci akını konusunda temaslarda bulunmak üzere Berlin’e gitti. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis arasında yoğun bir görüşme trafiği yaşandı. Von Der Leyen önceliklerinin Yunanistan ve Bulgaristan’ın AB’nin tam desteğine sahip olmalarının sağlanması olduğunu belirterek, bu iki ülkeye ek yardımda bulunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Türkiye’nin AB ile olan tüm sınırlarında “yüksek alarm” seviyesine geçen Frontex, Yunanistan’a görevli ve teknik ekipman gönderme kararı aldı.

Frontex’ten yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan ek yardım talebi aldık. Yunanistan'da teknik ekipman ve ek güçler geliştirmek için şimdiden adımlar attık "denilerek, Türkiye’yle sınırdaş olan AB ülkelerine daha farklı ne şekilde destek verilebileceğine yönelik değerlendirmelerin sürdüğü ifade edildi.