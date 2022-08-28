Alarmı ertelemenin geç kalmaktan daha kötü sonuçları olabilir

ABD'de yapılan bir araştırma, sabah alarmını ertelemenin ve yatakta fazladan zaman geçirmenin pek de iyi bir fikir olmadığını ortaya çıkardı.

Sabah, alarm çaldığında erteleme düğmesine basmak, çoğu kişinin direnmekte zorlandığı bir cazibe. Ama bu, o kadar da iyi bir fikir olmayabilir. Yapılan bir araştırma, alarmı ertelemenin sağlık sorunlarına bile yol açabileceğini belirtiyor.

Daily Mail’in haberine göre, ABD’deki Notre Dame Üniversitesi’nden araştırmacılar, sabahları uyanmak için üst üste alarm kuranların, ilk seferinde uyananlara kıyasla daha yüksek bir kalp atış hızına sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu.

Sürekli olarak yüksek kalp hızı da, diyabet ve kalp hastalığı dahil olmak üzere bir dizi olumsuz sağlık etkisi ile ilişkilendirildi.

HER ON KİŞİDEN ALTISI ALARMI ERTELİYOR

Katılan 450 katılımcının yüzde 57’si her sabah yatakta biraz fazladan zaman geçirdiğini kabul etti ve kadınların bunu yapma olasılığı yüzde 12 daha fazla çıktı.

Araştırmacılar, erteleyenlerin gün içinde artan uyku halinden muzdarip olmadığını tespit ederken, çoğu uzman, alarmla kalkıp tekrar uyumak yerine sabahları daha geç uyanmayı öneriyor.

Uyku uzmanı Dr. Neil Stanley, “Vücudunuz bir alarmla uyandırılmaktan nefret eder çünkü bu, sizi korkutur, kalp atış hızınızı ve stres hormonlarınızı hızla yükseltir. Sabahları bunu vücudunuza tekrar tekrar yapmak biraz garip görünüyor. Sizi öldürmeyebilir ama kesinlikle o güne kendinizi hazırlamadığınız ortada” dedi.