  • BIST 3.146,10
  • Altın 1014.572
  • Dolar 18.1598
  • Euro 18.0696
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Alarmı ertelemenin geç kalmaktan daha kötü sonuçları olabilir

» »
ABD'de yapılan bir araştırma, sabah alarmını ertelemenin ve yatakta fazladan zaman geçirmenin pek de iyi bir fikir olmadığını ortaya çıkardı.
Alarmı ertelemenin geç kalmaktan daha kötü sonuçları olabilir

Sabah, alarm çaldığında erteleme düğmesine basmak, çoğu kişinin direnmekte zorlandığı bir cazibe. Ama bu, o kadar da iyi bir fikir olmayabilir. Yapılan bir araştırma, alarmı ertelemenin sağlık sorunlarına bile yol açabileceğini belirtiyor.

Daily Mail’in haberine göre, ABD’deki Notre Dame Üniversitesi’nden araştırmacılar, sabahları uyanmak için üst üste alarm kuranların, ilk seferinde uyananlara kıyasla daha yüksek bir kalp atış hızına sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu.

Sürekli olarak yüksek kalp hızı da, diyabet ve kalp hastalığı dahil olmak üzere bir dizi olumsuz sağlık etkisi ile ilişkilendirildi.

HER ON KİŞİDEN ALTISI ALARMI ERTELİYOR

Katılan 450 katılımcının yüzde 57’si her sabah yatakta biraz fazladan zaman geçirdiğini kabul etti ve kadınların bunu yapma olasılığı yüzde 12 daha fazla çıktı.

Araştırmacılar, erteleyenlerin gün içinde artan uyku halinden muzdarip olmadığını tespit ederken, çoğu uzman, alarmla kalkıp tekrar uyumak yerine sabahları daha geç uyanmayı öneriyor.

Uyku uzmanı Dr. Neil Stanley, “Vücudunuz bir alarmla uyandırılmaktan nefret eder çünkü bu, sizi korkutur, kalp atış hızınızı ve stres hormonlarınızı hızla yükseltir. Sabahları bunu vücudunuza tekrar tekrar yapmak biraz garip görünüyor. Sizi öldürmeyebilir ama kesinlikle o güne kendinizi hazırlamadığınız ortada” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Microsoft’un kurucusu Paul Allen’ın koleksiyonu satılıyor: Tarihin en büyük müzayedesi27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:44
  • Uçuş görevlisi uyardı: “Uçağın o kısımları temizlenmiyor ve mikrop dolu”26 Ağustos 2022 Cuma 22:45
  • Bilim insanları kök hücrelerden fare embriyosu üretti26 Ağustos 2022 Cuma 22:10
  • Araştırma: Köpeklerde bunama riskini azaltmak mümkün26 Ağustos 2022 Cuma 20:36
  • DSÖ Genel Direktörü: Etiyopya’da akrabalarıma yardım gönderemiyorum26 Ağustos 2022 Cuma 18:45
  • Günlük burç yorumları: 26 Ağustos 2022 Cuma26 Ağustos 2022 Cuma 08:50
  • Hayatınızda mutlaka olması gereken 5 burç!26 Ağustos 2022 Cuma 08:45
  • En duygusuz 5 burç!26 Ağustos 2022 Cuma 08:41
  • Evliliği güçlendirmenin 4 kısa yolu26 Ağustos 2022 Cuma 08:33
  • Uzmanlar büyük volkanik patlamalara karşı uyardı25 Ağustos 2022 Perşembe 22:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti