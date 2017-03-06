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Alasia

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Mesut GÜNSEV

Geçtiğimiz 14 Şubat günü adanın bir çok yerinde “sevgililer günü” kutlaması yapılırken Kıbrıs Rum Kesiminde de önemli bir devir teslim töreni vardı.

Umman Sultanlığının Rum Yönetimine hediye ettiği  61 metrelik bir savaş gemisinin teslim töreni idi bu..Ancak  Rum  Milli Muhafız Ordusu’ nun  (RMMO)deniz üssü olan ve geçtiğimiz yıllarda bir sabotaj sonucu mu yoksa teknik arıza nedeniyle düşen helikopterde hayatını kaybeden  RMMO Komutanı Korgeneral Florakis’ in adını taşıyan üsse sığmayan gemi sivil Larnaka limanına bağlandı .Tören de orada yapıldı.Alasia adı verilen gemi Rum Donanmasının ilk açık deniz karakol gemisi olarak görev yapacak.

Konunun uzmanlarından olan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz geçtiğimiz hafta kendi bloğunda çok önemli bir değerlendirme ile konuyu ve durumu analiz etti ve etkin ve yetkin kalemi ile yazdı ve yayınladı.Ancak sayfamıza sığmayacağından analizi buraya alamadığımdan ,konuyu özetleyen Emin Özgönül’ ün Türkiye’de yayınlanan Sözcü gazetesinde yer alan haberinden alıntı yaptım..

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'in Aydınlık Gazetesindeki köşesinde de yayınladığı analizinden Emin Özgönül’ün  yazdığı “ Sultan Kabus Hançeri” başlıklı haber şöyle:

“Umman Sultanı Kabus’un Güney Kıbrıs Rum kesimine hediye ettiği Umman Donanması’na ait Alasia adlı 61 metrelik gemi, Larnaka’da konuşlandırıldı. Savaş gemisi, Türk donanmasına karşı kullanılacak

Piri Reis'in 1552'de Muskat ve Al Jalali Kalesi'ni Portekiz işgalinden kurtarmasından bu yana yardım eli uzattığımız, AKP iktidarı döneminde de sıcak ilişkiler kurulan körfez ülkesi Umman'dan ‘dost hançeri' geldi. Umman Sultanı Seyid El Abu Kabus, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne, 4 milyon dolar değerinde savaş gemisi hediye etti.

Geminin, GKRY'ye bağışlandığını, Balyoz davası mağduru emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ortaya çıkardı. Gürdeniz, ‘'Gemi o kadar büyük ki Rumların Evangalikos Floricas Üssü'ne sığmadı. Larnaka'da konuşlandırıldı'' dedi. Gürdeniz, Dışişleri Bakanlığı'nın sessiz kalmasını da eleştirdi. Geminin GKRY'ye teslim edildiği önceki gün Rum basınında da yer aldı.

KABUS'UN KIBRIS ZİYARETİ

Umman'ın Kıbrıs Rum yönetimine verdiği destek, geçen yıl Savunma Bakanı Seyid Bedir El-Busaid ve Sultan Kabus'un Güney Kıbrıs'ı ziyareti ile başladı. Kabus, Umman'a dönünce donanmaya ait bir geminin Güney Kıbrıs yönetimine hediye edilmesini istedi. 14 Şubat'ta GKRY'nin Larnaka limanında yapılan tören ile savaş gemisi, Güney Kıbrıs Deniz Kuvvetleri'ne devredildi. Geminin teslim töreninde konuşan Savunma Bakanı Fokaides “Kıbrıs'ın ne coğrafyası, ne de düşmanları değişmeyecek'' diyerek, Türkiye'ye gözdağı vermeye çalıştı.

FİYATI 4 MİLYON DOLAR

Alasia adı verilen 4 milyon dolar değerinde, 61 metre uzunluğunda ve saatte 15 deniz mili hız yapabilen bin tonluk gemi, GKRY'nin ilk açık deniz karakol gemisi oldu. GKRY, gemiyi, tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde Türk donanmasına karşı kullanacak. Londra ve Zürih antlaşmaları Kıbrıs'ta deniz ve hava gücü kurulmasını yasaklıyor. GKRY buna rağmen adayı silahlandırmaya devam ediyor.”

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