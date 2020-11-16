Alaska Havayolları'na ait bir yolcu uçağı inişi sırasında ayıya çarptı; ayı hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde, Cordova'dan Yakutat'a giden yolcu uçağı piste indiği sırada bir boz ayıya çarptı.

Alaska Havayollarına ait Boeing 737-700 tipi uçağın sol motorunda hasar meydana gelirken boz ayı hayatını kaybetti.

Alaska Eyaleti Ulaştırma Bakanlığı uçağın inişinden on dakika önce pistin temizlendiği ve kontrol edildiği sırada herhangi bir vahşi hayvana rastlanmadığını açıkladı. Fakat uçağın inişi sırasında pilotların iki boz ayının pisti geçtiğini kule yetkililerine bildirdiğini ifade etti.

Kaza sonrası boz ayı ölürken yavrusu olduğu sanılan ikinci ayı ise kurtuldu.

Uçakta kaç yolcu bulunduğu ilk etapta açıklanmadı.

Alaska'da yolcu uçakları daha önce kaz, ren geyiği gibi hayvanlara çarptıkları bildirilmişti. Fakat yetkililer ilk defa bir ayıya uçağın çarptığını gördüklerini açıkladı.