Alaska’da 8.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı geldi

ABD’nin önde gelen jeoloji kuruluşlarından USGS depremin büyüklüğünü 7.2 olarak açıklarken, kısa bir süre sonra depremin şiddetinin 8.2 olduğunu duyurdu.

Bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin yerin 35 kilometre altında meydana geldiğini açıklayan yetkililer tsunami uyarısı da yaptı.

Avrupa’nın önde gelen deprem ve yeraltı kuruluşlarından EMSC de depremin büyüklüğünü 8.0 olarak kayıtlara geçti. EMSC, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini de açıkladı.