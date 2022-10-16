  • BIST 3.626,96
  • Altın 981.369
  • Dolar 18.5392
  • Euro 18.0567
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Alaska’da kar yengeçlerinin yüzde 90’ı yok oldu

» »
ABD’nin Alaska eyaletinde, kabuklu Arktik canlılardan kar yengeci nüfusunun son 2 yılda yüzde 90 azaldığı belirtildi.
Alaska’da kar yengeçlerinin yüzde 90’ı yok oldu

Alaska Balık ve Av Departmanı, Bering Denizi’nin soğuk sularında yaşayan söz konusu kabukluların sayılarındaki şaşırtıcı düşüş nedeniyle eyalette her yıl yapılan kar yengeci sezonu avlanmasının tarihte ilk kez iptal edildiğini duyurdu.

Departmandan biyolog Miranda Westphal, araştırmacıların 2019 ile 2021 arasında kar yengeci nüfusunda “çok şaşırtıcı şekilde büyük bir düşüş” gördüklerini kaydetti.

Aynı departmandan araştırmacı Ben Daly de “Kar yengeçleri, soğuk suya ihtiyaç duyan diğer türler için kömür madeninde tutulan bir kanarya gibi.” benzetmesini yaptı.

YAKLAŞIK 1 MİLYAR KAR YENGECİNE KARŞILIK GELİYOR

Alaska ile Sibirya arasındaki Bering Denizi'nin soğuk sularında yaşayan kar yengeçlerinin yüzde 90’ının son iki yılda ortadan kaybolduğu ve bunun da yaklaşık 1 milyar kar yengecine karşılık geldiği ifade edildi.

Bilim insanları, Kuzey Kutbu ekosistemine adapte olmuş kar yengeçlerinin, Bering Denizi'nin ısınmasıyla oksijen yetersizliği yaşadığı, hayatta kalanlarının da daha soğuk sulara yönelmiş olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Kar yengeci popülasyonundaki şok edici azalmanın sadece Kuzey Kutbu ekosistemi için ciddi bir uyarı işareti olduğu kadar, bölge ekonomisi için de büyük bir darbe olacağından endişe ediliyor. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rapor: Son 50 yılda yaban hayvanı nüfusu yüzde 70 azaldı15 Ekim 2022 Cumartesi 10:24
  • 16 Ekim 2022 Dünya Gıda Günü Teması: Kimseyi Arkada Bırakma15 Ekim 2022 Cumartesi 09:33
  • Sonbahara uyum sağlamanın yolları14 Ekim 2022 Cuma 22:59
  • Dünyada 2022'de 5,3 milyar cep telefonunun çöpe atılacağı tahmin ediliyor14 Ekim 2022 Cuma 21:17
  • Günlük burç yorumları (14 Ekim 2022)14 Ekim 2022 Cuma 08:17
  • Çocukken deniz kenarında vakit geçirmek yetişkinliği de etkiliyor12 Ekim 2022 Çarşamba 22:53
  • Elon Musk’tan ‘yanık saç kokan’ parfüm12 Ekim 2022 Çarşamba 17:33
  • Gözlük camı seçerken nelere dikkat edilmeli?12 Ekim 2022 Çarşamba 15:49
  • Köpeğinizin cinsi sizin hakkınızda ipuçları veriyor12 Ekim 2022 Çarşamba 15:17
  • İklim değişikliği, maymunları ve lemurları ağaçlardan yere indirebilir12 Ekim 2022 Çarşamba 09:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti