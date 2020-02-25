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Alasya Vakıf Anaokulu’nda öğrenci velisi isyan etti:Eylül ayından beridir bu çocuklar her yağmur yağdığında Malesef sınıflarınd

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Gazimağusa Alasya Vakıf Anaokulu'nda eğitim gören öğrencilerden birinin velisi isyan etti.
Alasya Vakıf Anaokulu’nda öğrenci velisi isyan etti:Eylül ayından beridir bu çocuklar her yağmur yağdığında Malesef sınıflarınd

Bir velinin iddiasına göre, Gazimağusa Alasya Vakıf Anaokulu’nda eğitim gören öğrenciler zor şartlar altında ders işliyor.

Velinin isyan ettiği yazısı şu şekilde

“Burası Gazimağusa Alasya Vakıf Anaokulu.
Eylül ayından beridir bu çocuklar her yağmur yağdığında Malesef sınıflarında ders yapamıyorlar.

Çocuklar hep hasta.

Bu çocuklar 5 yaşında 5!!!

Anaokuldaki şu rezalete bakar mısınız?

KAÇ DEFA GAZİMAGUSA BELEDIYESiNE GIDECEGİZ?  KAÇ DEFA OKUL MÜDÜRÜ SAĞA SOLA YAZI GÖNDERECEK? KAÇ DEFA ÇOCUKLAR OKULDAN GERİ KALACAK?

Malesef ki yağmurlar yağdıgı zaman sınıf ögretmenleri cocukları içerideki sınıflara aktarmak zorunda kalıyor Sorarım size daha 5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR BİR SINIFIN IÇERSİNDE 50 KIŞI NASIL EGİTİM ALIR?  O ÖĞRETMENLERE DE GÜNAH DEĞİL Mİ?

Sizlerin suçunu bizler mi çekeceğiz? yeter artık!

Yetkililer ilgilensin elimden geleni ardıma koymayacağim artık,

Belediye ye gitmekten söylemekten bıktım artık!!!!”

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