Alayköy Belediyesi ile Bel-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

2018-2019 yıllarını kapsayacak sözleşmeye, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy ile Bel-Sen Başkanı Fikret Keleş imza koydu.
Bel-Sen’den yapılan açıklamada, sözleşmeyle tüm personelin barem içi artış aldığı, baremi düşük personelin maaşlarının iyileştirildiği, çalışanların sosyal hak ve menfaatlerinin günün koşullarına uygun hale getirildiği kaydedildi.
Bel-Sen Başkanı Fikret Keleş, çalışanların mevcut haklarının korunması, özlük haklarında gerekli iyileştirilmelerin yapılması konusunda Alayköy Belediye Başkanı Manisoy ile uzlaştıklarını belirterek, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.
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