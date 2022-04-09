Alayköy Çemberinde Trafik Kazası

Son dakika haberi! Alayköy- Türkeli çemberi arasında trafik kazası meydana geldi.

Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre kazada yaralılar var.

Dün yine aynı bölgede bir trafik kazası daha meydana gelmiş, kaza sonucu bir kişi yaralanmıştı.