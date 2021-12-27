Alayköy' de Patlama: 2 Kişi Yaralı

Alayköy’de, bir iş yerine ait lojman içerisinde, Muhammad Ashaf’ın ateşlediği gazocağının kaçak yapması sonucu gaz sızıntısının alevlenmesiyle patlama meydana geldi.
Yangın sonucu Muhammad Ashaf ve lojmanda bulunan Afzal Masood yaralanarak, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisin olaylar hakkındaki soruşturması ise devam ediyor.
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