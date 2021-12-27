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Alayköy' de Patlama: 2 Kişi Yaralı

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Alayköy' de Patlama: 2 Kişi Yaralı
Alayköy' de Patlama: 2 Kişi Yaralı

Alayköy’de,  bir iş yerine ait lojman içerisinde, Muhammad Ashaf’ın  ateşlediği  gazocağının  kaçak yapması sonucu  gaz sızıntısının  alevlenmesiyle patlama meydana geldi. 


Yangın sonucu Muhammad Ashaf ve  lojmanda bulunan Afzal Masood yaralanarak, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı. 


Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 


Polisin olaylar hakkındaki soruşturması ise devam ediyor. 

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