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Alayköy, en çok yağış alan bölge oldu

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Meteoroloji Dairesi dün en çok yağış alan bölgenin Alayköy olduğunu açıkladı.   
Alayköy, en çok yağış alan bölge oldu

Meteoroloji Dairesi dün en çok yağış alan bölgenin Alayköy olduğunu açıkladı.   

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yağış alan bölgeleri şu şekilde sıraladı:

“Alayköy: 4 kg/m²; Esentepe, Yenierenköy, Pile, Sipahi, Dipkarpaz: 3 kg/m²; Karaoğlanoğlu, Kantara, Mehmetcik, Ziyamet, Beylerbeyi, Kozankoy:2 kg/m².”

Açıklamada yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi

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