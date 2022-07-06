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Alayköy Folklor Derneği Yalova’da birinci geldi

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35. Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması Birincisi KKTC - Alayköy Folklor Derneği
Alayköy Folklor Derneği Yalova’da birinci geldi

Alayköy Folklor Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen katıldığı Yalova Altın Karanfil Halk Dansları yarışmasına birinci oldu.


Halk Dansları alanında faaliyetlerini sürdüren Alayköy Folklor Derneği, 27 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında Yalova'da, Turizm Folklor Araştırma ve Geliştirme Derneği (TUFAG) tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Halk Dansları Festivaline katıldı. Festival kapsamında birçok farklı bölgede sahne alan Alayköy Folklor Derneği dansçıları, 1 Temmuz’da düzenlenen ve sekiz ülke dansçılarının da sahne aldığı Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması’nda, birinciliği kazandı. Alayköy Folklor Derneği, Kıbrıs’ın yanı sıra Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan, Gürcistan, Hindistan ve Meksika ekiplerinin dansçılarının da sahne aldığı yarışmanın gala gecesinde birincilik ödülünü aldı. Ülkemize birincilik ödülünü kazandırdıkları için oldukça mutlu ve gururlu olan temsilci derneğimiz Alayköy Folklor Derneği, 2 Temmuz 2022 gecesi adaya geri dönüş yaptı.
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Dernek geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören “Motif Çorap ve Çorap Bağları Sergisi’nin” ikincisini de 13-17 Temmuz tarihlerinde Naci Talat Vakfında açmaya hazırlanıyor.

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