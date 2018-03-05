Alayköy-Türkeli yolunda kaza: 10 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, ML 944 Z plakalı kiralık araç sürücüsünün tali yoldan ana yola dikkatsizce giriş yaparak o sırada Alayköy istikametine seyreden askeri aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.
Kazada, askeri araçta bulunan 7 kişi ile kiralık araçtaki 3 kişi yararlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan olmadığı, yaralıların tedavisinin sürdüğü ve soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.