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Alayköy yolunda feci kaza meydana geldi

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Olay yerinden edinilen ilk bilgilere göre 3 yaralı olduğu ve ambulansla hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
Alayköy yolunda feci kaza meydana geldi

Alayköy yolunda feci kaza meydana geldi.

Olay yerinden edinilen ilk bilgilere göre 3 yaralı olduğu ve ambulansla hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza dün saat 18:30 sıralarında yaşandı.

Kaza, Türkeli kavşağında, Filiz Tansel (K-50) yönetimindeki NA 492 plakalı aracın, sürücünün dikkatsizliğiyle sol şerit içerisinden sağ şeride geçiş yaparak Türkeli çemberine giriş yapmaya çalıştığı sırada, o esnada Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden Büşra Candırlı (K-29) yönetimindeki HY 908 plakalı aracın önünü tıkayıp  çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpmaya müteakip HY 908 plakalı araç refüj içerisinde devrildi.

Kaza sonunu her iki araç sürücüsü ile HY 908 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tayfun Can Onuk (E-33) yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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