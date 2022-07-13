Alayköy Yolu'nda kaza!

Alayköy yolunda bugün saat 14.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Kaza PB192 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.
Kaza sonucu yan devrilen araçtan şans eseri yaralanan olmadı.
Alayköy yolunda bugün saat 14.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Kaza PB192 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.
Kaza sonucu yan devrilen araçtan şans eseri yaralanan olmadı.
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