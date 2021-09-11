  • BIST 1.438,720
  • Altın 485,92
  • Dolar 8,4380
  • Euro 9,9500
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Alayköy yolunda korkutan kaza!

» »
Alayköy yolunda korkutan kaza!
Alayköy yolunda korkutan kaza!

Trafik Kazası 
Bugün saat 14:30 sıralarında,  Alayköy yolu üzerinde,  Sevim Aygüner (K-25), yönetimindeki FF 799 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak ağaca çarpmıştır.  Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sevim Aygüner ile araçta yolcu olarak bulunan Fidan Aygüner (K-54) ve Mahmut Efe Göçer (E-1,5) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. 

alaykoy_yolunda_korkutan_kaza_h113894_2f178.jpg
Çarpmanın etkisiyle alev alan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, meydana gelen yangın sonucu 3 adet selvi ağacı ve yol kenarındaki kutu otlar yanarak zarar gördü.  Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkasının kimliğine bürünerek çek bozdurttu11 Eylül 2021 Cumartesi 11:49
  • Habip Derzinevesi'nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu tespit edildi11 Eylül 2021 Cumartesi 11:46
  • Trafikte denetim: 103 araç sürücüsü rapor edildi, 5 araç ise trafikten men edildi11 Eylül 2021 Cumartesi 11:45
  • 21 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti11 Eylül 2021 Cumartesi 11:40
  • Covid-19'dan 85 yaşındaki bir erkek hasta daha hayatını kaybetti11 Eylül 2021 Cumartesi 11:16
  • Limasol Sigorta, Dayanışma Etkinliği İçin Ayırdığı Bütçeyi KHYD’ye Bağışladı11 Eylül 2021 Cumartesi 11:02
  • Denktaş’ın bitmeyen anıt mezarının bu kez elektriğini de kestiler11 Eylül 2021 Cumartesi 10:54
  • Eğitim Beklemez İnisiyatifi, Eğitim Bakanlığı ile sendikalar arasında gerçekleşen son dakika pazarlığının sonucu olarak seyreltilmiş eğitim kararını kınadı11 Eylül 2021 Cumartesi 10:44
  • Başbakan Saner, MTG ve YAK arasında oynanan Ahmet Sami Topcan Süper Kupa Final karşılaşmasını izledi11 Eylül 2021 Cumartesi 10:35
  • Beyaz Saray, Afgan mültecileri ABD'ye getiren uçuşların kızamık nedeniyle durdurulduğunu açıkladı11 Eylül 2021 Cumartesi 10:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti