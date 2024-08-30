Alayköy'de Ani ve Şüpheli Ölüm

Alayköy – 29 Ağustos 2024 tarihinde, saat 18:30 civarında, Alayköy’de yaşayan 58 yaşındaki Suat Güngör, ikamet ettiği evde ölü bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk incelemede, Suat Güngör'ün cansız bedeni üzerinde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Güngör'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve otopsi sonucuna göre detaylı bilgi verileceğini açıkladı.