Alayköy'de arazi yangını

08.08.2020 tarihinde, saat 14:45 sıralarında Alayköy’de Osman NURİ’nin kullanımında bulunan traktör ile tarla içerisindeki biçilmiş vigoları yürüyen saman öğütme makinesi ile öğüttüğü bir sırada romörk içerisindeki öğütülmüş vigo samanları üzerine muhtemelen ısınmış metal parçalarının temas etmesi neticesinde bir yangın meydana gelmiştir.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup;çıkan yangın sonucu 100 torba vigo samanı tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
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