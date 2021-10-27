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Alayköy’de askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler

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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozanlaya, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.
Alayköy’de askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler

Alayköy’de meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sabirin Mohamed Omar, Abdulkadir Ali Adan, Abdirahman Muhamed Omar, Oludotun Aydoamı Fadına, Miracle Tina Imatoru Phılıp, Mariatu Mohamed Kolokoh ve Mohamad Noor Abdı’nin mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı. Polis, 26.10.2021 tarihinde saat 06:50 raddelerinde Alayköy'de, 1.Derece Askeri Yasak Bölge olan Şehit Piyade Er Lütfü Ciftçıbaşı Karakolu sorumluluk alanı içerisinde, temas hattına 50 metre mesafede, Somali vatandaşı Sabirin Mohamed Omar (K-21,öğrenci), Abdulkadir Ali ADAN (E-22, Öğrenci), Abdirahman Muhamed Omar (E-19, Öğrenci), Nijerya vatandaşı Oludotun Aydoamı Fadına (E-36.öğrenci), Miracle Tina Imatoru Phılıp(K 29,Öğrenci),  Sierra Leon vatandaşı Mariatu Mohamed Kolokoh (K-24.Öğrenci) ve Somali Uyruklu Mohamad Noor Abdı’nin (E-25, Işsiz) KKTC'den Güney Kıbrıs’a geçmek için yetkili makamlardan izin almaksızın 1. Derece Askeri Yasak Bölgeye gizlice girerek Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ettikleri esnada görevli askerler tarafından suçüstü tespit edilip yakalandıklarını belirtti.  Polis, zanlı Mohamad Noor Abdı’nin KKTC’ye tekne ile geldiğinin belirlendiğini ve tüm zanlıların yasal statüsü olmadığını söyleyerek tutuklu yargılanmalarını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozanlaya, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.

 (Kamalı Haber)

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