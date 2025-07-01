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Alayköy’de Avans Tartışması Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Bıçakla Yaralandı!

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Alayköy Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde çıkan avans tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada işveren bıçakla yaralandı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Alayköy’de Avans Tartışması Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Bıçakla Yaralandı!

30 Haziran 2025 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Alayköy Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, avans meselesi nedeniyle B.G. (E-39) ile işveren C.M. (E-38) arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerinin vücutlarının çeşitli yerlerine vurdu. Kavga sırasında B.G., tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla işvereni C.M.’yi sol dizinden yaraladı.

Polisin müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken, B.G. tutuklandı. Yaralı C.M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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