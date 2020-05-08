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Alayköy’de bugün sabah meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı

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Alayköy’de bugün sabah meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.
Alayköy’de bugün sabah meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı

Alayköy’de bugün sabah meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Ahmet Balta isimli işçi saat 09.35 sıralarında Alayköy Sanayi Bölgesi’nde yapımı süren bir inşaatta tuğla öreceği yeri görmek için gezdiği sırada ayağının takılması sonucunda 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Balta’nın elmacık ve burun kemiğinde kırık tespit edildi. Müşehade altına alınan Balta’nın tedavisi sürüyor.

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