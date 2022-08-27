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Alayköy’de Feci Kaza

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Alayköy’de Feci Kaza
Alayköy’de Feci Kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen biligye göre bugün saat 17.15 sıralarında, Alayköy’de Kemal Deniz Caddesi üzerinde, Hasan Kötüce (E-17), yönetimindeki GC 968 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak bir ikametgahın bahçe duvarına ardından da banket içerisinde park halinde bulunan SS 062 plakalı araca çarpmıştır.

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Kaza sonrası araçta sıkışan araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Kötüce (E-14) itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılmıştır.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Hasan Kötüce ve yolcu Mehmet Kötüce kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Poliisn olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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