Alayköy’de gece kulübü’nde çalışan bir kadın ölü olarak bulundu!

Alayköy’de faaliyet gösteren Prenses Gece Kulübü’nde çalışan bir kadın ölü olarak bulundu.
Prenses Gece Kulübü 22 Aralık 2024 tarihinde de silahlı saldırıya uğramıştı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor…
Alayköy’de faaliyet gösteren Prenses Gece Kulübü’nde çalışan bir kadın ölü olarak bulundu.
Prenses Gece Kulübü 22 Aralık 2024 tarihinde de silahlı saldırıya uğramıştı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor…
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