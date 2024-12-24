Alayköy’de Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 3 Kişi Gözaltında

22 Aralık 2024 tarihinde saat 20:00 sıralarında, Alayköy’de faaliyet gösteren Prenses Gece Kulübü’ne düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili soruşturma kapsamında önemli bulgulara ulaşıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki M.H.K.’nin, kanunsuz olarak taşıdığı 9 mm’lik tabanca ile gece kulübüne 4 el ateş açtığı ve ardından 35 yaşındaki M.T.’nin kullandığı araçla olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Olay yeri incelemelerinde saldırıda kullanılan tabanca, şarjör, 9 adet canlı mermi ve 3 adet boş kovan ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu belirlenen 35 yaşındaki M.T. ve 32 yaşındaki O.K. tutuklanırken, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen M.H.K. halen aranıyor.

Polis, saldırının arka planını aydınlatmak için soruşturmanın devam ettiğini duyurdu