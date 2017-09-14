Alayköy'de gübreler döküldü, Lefkoşa ve Gönyeli'yi kötü kokular sardı

Alayköy'de Tavuk pislikleri döküldü, Lefkoşa ve Gönyeli'yi kötü kokular sardı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kötü kokunun kaynağının LTB sınırlarında olmadığı belirtti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı açıklamasında "Lefkoşa ve bölgesini etkileyen kötü kokunun kaynağı LTB sınırlarında yaşanan herhangi bir problemden dolayı yaşanmamaktadır." dedi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ikinci bir açıklama yaparak "Kokunun kaynağının Gönyeli-Alayköy sınırında (yeni Metehan Güzelyurt yolu) boş arsalara dökülen gübre olduğunu ekip arkadaşlarımızın tespitinden anlıyoruz, konuyu ilgili makamlara aktarmış durumdayız." dedi.