  • BIST 5.159,55
  • Altın 1247.992
  • Dolar 19.3068
  • Euro 21.1061
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMaraş'ta Deprem

Alayköy'de Hırsızlık

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Alayköy'de Hırsızlık

08.04.2023 tarihinde, Alayköy’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta, merkezi soğutma sistemi için döşenmekte olan tavana monteli toplam 60 metre uzunluğundaki bakır borular, kırılarak oldukları yerden sökülmek suretiyle çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen J.U.P.(E-53) ve M.U.P. (E-42) tutuklanmış olup, çaldıkları bakır boruları Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerine satarak 8.360 TL parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hasipoğlu, yeni UBP Tüzüğünün detaylarını açıkladı11 Nisan 2023 Salı 20:18
  • Cesurer: Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile toplantı gerçekleştirdik11 Nisan 2023 Salı 20:11
  • Üstel, Ticaret Odası’nı kabul etti11 Nisan 2023 Salı 19:05
  • Doğal afet ve depremle ilgili mevzuatın düzenlenmesine ilişkin oluşturulan Ad-Hoc Komite toplandı11 Nisan 2023 Salı 18:53
  • Yeni Ercan Havaalanı’nda açılış öncesi elektrik krizi11 Nisan 2023 Salı 18:48
  • KIB-TEK yönetiminden personele eylemi sona erdirme çağrısı...11 Nisan 2023 Salı 18:44
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı11 Nisan 2023 Salı 17:35
  • Tatar'dan gençlere çevreye duyarlılık mesaji: "Yenilenebilir enerjiye geçmek önemli bir adımdır”11 Nisan 2023 Salı 17:08
  • Bakanlar Kurulu toplandı11 Nisan 2023 Salı 16:37
  • Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’ndan “Oyuncağını Paylaş” kampanyası11 Nisan 2023 Salı 16:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti