Alayköy'de Hırsızlık

08.04.2023 tarihinde, Alayköy’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta, merkezi soğutma sistemi için döşenmekte olan tavana monteli toplam 60 metre uzunluğundaki bakır borular, kırılarak oldukları yerden sökülmek suretiyle çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen J.U.P.(E-53) ve M.U.P. (E-42) tutuklanmış olup, çaldıkları bakır boruları Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerine satarak 8.360 TL parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.