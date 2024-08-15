Alayköy’de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Operasyonu: 200 Metre Elektrik Kablosu Çalıp Sahtekarlıkla Para Elde Ettiler

Alayköy'de bir yem fabrikasının çevre tellerini keserek içeri giren iki kişi, 200 metre uzunluğundaki trafo kablosunu çalıp, hurda olarak 114.000 TL'ye sattı. Zanlılar tutuklandı, soruşturma sürüyor

11 Ağustos 2024 tarihinde, saat 03:15 sıralarında, Alayköy'de yapım aşamasında olan bir yem fabrikasında ciddi bir hırsızlık ve sahtekarlık olayı yaşandı. H.Ö. (31) ve A.K. (35) adlı şahıslar, fabrikanın çevresini saran telleri keserek mülke izinsiz giriş yaptı. İş yerinin avlusunda bulunan 200 metre uzunluğundaki trafo elektrik kablosunu kesip kendi araçlarına yükleyerek olay yerinden kaçtılar.

Zanlılar, çaldıkları kabloyu Aydınköy'de faaliyet gösteren bir hurda alım merkezine 114.000 TL karşılığında satarak, sahtekarlıkla para temin etti. Olayla ilgili olarak H.Ö. ve A.K. tutuklanırken, güvenlik güçleri soruşturmayı derinleştirerek olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor. Bu olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasının gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi