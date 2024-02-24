Alayköy'de Hırsızlık Zanlısı İkamet İzinsiz Olarak Tutuklandı

HIRSIZLIK VE KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

21 Şubat 2024 tarihinde, Alayköy'de bulunan bir gece kulübünde meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik güçlerinin titiz çalışmalarıyla aydınlatılmaya devam ediyor. Saat 23:00-24:00 arasında yaşanan olayda, bir çalışana ait cep telefonunun çalınması üzerine başlatılan soruşturma, önemli bir gelişmeyle devam ediyor.

Hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan D.N.O.(E-21), 23 Şubat 2024 tarihinde Ercan Havalimanı'nda yurt dışına çıkış yapmak üzereyken tespit edilerek tutuklandı. Zanlının yakalanmasıyla birlikte soruşturma derinleştirildi ve yapılan araştırmalar sonucunda ilginç bir detay daha ortaya çıktı.

Yapılan muhaceret kontrolünde, D.N.O.'nun ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı ve ikamet izinsiz olarak ülkede bulunduğu belirlendi. Bu durum, soruşturmanın boyutlarını genişletirken, yetkililerin dikkatini çeken önemli bir ayrıntı oldu.