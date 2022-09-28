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Alayköy’de insan kaçakçılığı: 1 kişi tutuklandı

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Alayköy’de insan kaçakçılığı: 1 kişi tutuklandı
Alayköy’de insan kaçakçılığı: 1 kişi tutuklandı

Alayköy’de “İnsan Kaçakçılığı” suçlamasıyla tutuklanan zanlı M.K.A.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Toykan Gülerler, 26 Eylül tarihinde, Alayköy'de meydana gelen "Ağır Bir Cürüm İşlemek İçin Gizli İttifak" suçu ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada; Irak uyruklu 46 yaşındaki M.K.A.A.’nın yardımı ile 49 yaşındaki taksi şoförleri M.A. ve 28 yaşındaki M.D.’nin kullanımında bulunan taksi araçlarla, aranmakta olan Irak vatandaşı 8 kişiyi Alayköy'de 20 Temmuz caddesi üzerine getirdiklerini ve Askeri Yasak Bölge'yi ihlal edip Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçişlerini sağladıklarını aktardı.

Polis, zanlı M.K.A.A.’nın Girne’de tespit edilip tutuklandığını ifade etti.

 

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