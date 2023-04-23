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Alayköy’de işçi yatı evi içerisinde birbirlerini yaralayan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

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Alayköy Sanayi Bölgesi’nde kalmakta oldukları işçi yatı evi içerisinde aralarında çıkan tartışma sırasında birbirlerini yaralayan Fırat Tekkanat ve Yusuf Yeter mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar soruşturma kapsamında 2 gün tutuklu kalacak.
Alayköy’de işçi yatı evi içerisinde birbirlerini yaralayan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Alayköy'de meydana gelen “ciddi darp” ve “yaralama” suçlarından tutuklanan zanlılar Fırat Tekkanat ve Yusuf Yeter mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Ülger, olguları aktardı. Polis, zanlı Fırat Tekkanat’ın “ciddi darp” suçuna, zanlı Yusuf Yeter’in ise “yaralama ve ciddi darp” suçlarını işlediğini belirtti.

“NARGİLE ÇUBUĞU İLE KAFASINA VE VÜCUDUNUN MUHTELİF YERLERİNE VURDU”

Polis, zanlı Fırat Tekkanat’ın 21 Nisan 2023 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Alayköy Sanayi Bölgesi’nde 2’nci etap 18’inci Cadde No:2’de bulunan işçi yatı evi içerisinde aynı yerde sakin ev arkadaşı Yusuf Yeter ile aralarında şakalaşma sonucunda çıkan tartışma sonucunda Yusuf Yeter'in elinden almış olduğu nargile çubuğu ile kafasına ve vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı.

Polis, zanlı Yusuf Yeter’in ise olay anında tartışma neticesinde eline almış olduğu nargile demir çubuğu ile Fırat Tekkanat'ın kafasına vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettikten sonra yine eline almış olduğu ağız genişliği 8,5 santim, ağız uzunluğu 19,5 santim toplam uzunluğu 35 santim olan demirden tahrayı sağ koluna sallamak suretiyle 2 santimlik kesi oluşmasına sebep olup adı edilenin yaraladığını belirtti.

2 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR

Polis, aynı gün zanlıların mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak olay esnasında bıçak kullanılmasıyla ilgili soruşturma yürütüleceğini söyledi. Polis, tahkikatın yeni başladığını, mesele ile ilgili olarak alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kaydı bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceğinden tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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