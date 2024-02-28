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Alayköy'de Kasten Hasar: Üç Tutuklama, Bir Kişi Hakkında İşlem Sürüyor

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Alayköy'de Kasten Hasar Olayı: Üç Kişi Tutuklandı, Bir Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı
Alayköy'de Kasten Hasar: Üç Tutuklama, Bir Kişi Hakkında İşlem Sürüyor

Alayköy’de Av Tüfeğiyle Kasten Hasar Olayı: Üç Kişi Tutuklandı, Bir Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı

27 Şubat 2024 sabahı saat 05:00 sularında, Alayköy’de bulunan 20 Temmuz Caddesi üzerinde yer alan bir ikametgaha av tüfeği ile ateş açılması sonucu kasten hasara uğratılmasıyla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Olayın ardından yapılan ileri soruşturmada, şüpheliler olarak görülen K.Ö. (E-19), S.Ö. (E-21) ve A.G. (E-19) tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.

Polis ve soruşturma ekipleri, olayda kullanılan av tüfeğinin salimen muhafaza edilmemesi sebebiyle A.Ö. (K-62) hakkında da yasal işlem başlattı. Soruşturma, olayın tüm detaylarını aydınlatmak ve sorumluları adalet önüne çıkarmak adına kararlılıkla devam ediyor.

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